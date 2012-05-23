ФДМУ надав двом організаціям оцінювачів статус СРО

Фонд державного майна України (ФДМУ) своїм наказом № 668 від 15 травня ц.р. надав Всеукраїнській громадській організації (ВГО) "Спілка оцінювачів України" статус саморегульованої організації (СРО) оцінювачів, повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 23 травня ц.р. ФДМУ також іншим своїм наказом № 669 від 15 травня ц.р. надав ВГО "Асоціація фахівців банківської оцінки України" статус СРО оцінювачів На сьогодні загальна кількість членів ВГО "Спілка оцінювачів України" складає 280 осіб. Загальна кількість членів ВГО "Асоціація фахівців банківської оцінки України" складає 277 осіб.

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