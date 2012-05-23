Американські фінансові регулятори перевірять процес розміщення акцій Facebook
Американські фінансові регулятори планують перевірити процес розміщення акцій Facebook, що відбувся минулої п'ятниці за ціною 38 дол. за штуку, повідомляє Reuters.
Як відзначають джерела агентства, представники Facebook в період підготовки до розміщення акцій рекомендували аналітикам знизити прогнози виручки і прибутку соціальної мережі, говорять джерела.
Facebook вирішив випустити такі рекомендації після отримання під час роуд-шоу інформації про те, що користувачі поступово переключаються на мобільні пристрої, що генерують менше рекламної виручки, а також після консультацій з Morgan Stanley.
"Facebook зробив крок назад і сказав:" Ей, стримайте свої надії", - сказав представник одного з андеррайтерів розміщення.
У понеділок папери компанії впали на 11%, у вівторок - на 8,9%, до 31 дол.
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