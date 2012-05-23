«Овостар Юніон» планує продати у рамках приватного розміщення 8% акцій

Один із найбільших в Україні виробників яєць і яєчних продуктів компанія Ovostar Union («Овостар Юніон») у рамках приватного розміщення планує продати близько 8% своїх акцій, спрямувавши залучені кошти на фінансування інвестиційної програми, сказано у біржовому повідомленні компанії.

Ovostar Union, акції якого котируються на Варшавській біржі, вибрав таку схему залучення нового акціонерного капіталу: компанія випускає 520 000 нових акцій, що становить приблизно 8% збільшеного статутного капіталу. Ці акції буде запропоновано основному акціонерові - зареєстрованій на Кіпрі компанії Prime One Capital Limited. Ця компанія повністю підконтрольна українським бізнесменам Борису Бєликову і Віталієві Вересенку.

Prime One Capital Limited продаватиме акції українського виробника яєць інституційним інвесторам у рамках приватного розміщення. У разі підвищеного попиту продавець може додатково продати ще не більш ніж 2% акцій Ovostar Union.

Минулого тижня агентство УНІАН з посиланням на фінансовий звіт компанії повідомило про збільшення у першому кварталі 2012 року компанією Ovostar Union чистого прибутку до 8,883 млн. доларів, що на 61% перевищило показник аналогічного періоду 2011 року. При цьому виручка компанії за цей період зросла на 27% — до 15,7 млн. доларів.

Компанія, яка дебютувала у червні минулого року на Варшавській фондовій, повідомила про збільшення прибутку на одну акцію до 1,45 цента з 0,91 у першому кварталі минулого року.

Активи компанії, згідно зі звітом, який поки що не затверджений аудитором, зросли до 99 млн. доларів з 91 млн. доларів на кінець березня 2011 року. Борговий портфель на кінець першого кварталу становив 3,6 млн. доларів, що на близько 0,1 млн. доларів менше торішнього показника.

Компанія IBcontacts у результаті проведення дослідження кредитоспроможності ВАТ «Овостар Юніон» на підставі офіційної фінансової звітності на запит європейської державної фінансово-кредитної установи у процесі розгляду можливого фінансування нової інвестиційної програми за рахунок позикових коштів присвоїла «Овостару» короткостроковий кредитний рейтинг "uaА".

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"Овостар Юніон" присвоєно кредитний рейтинг на рівні "uaА"

"Овостар Юніон" присвоєно кредитний рейтинг на рівні "uaА", сказано у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, у результаті проведення дослідження кредитоспроможності ВАТ «Овостар Юніон» на підставі офіційної фінансової звітності на запит європейської державної фінансово-кредитної установи у процесі розгляду можливого фінансування нової інвестиційної програми за рахунок позикових коштів компанія IBcontacts присвоїла ВАТ «Овостар Юніон» короткостроковий кредитний рейтинг "uaА".

Оцінка фінансового стану на рівні «uaA» характеризує ВАТ «Овостар Юніон» як компанію з високою кредитоспроможністю і фінансовою стійкістю, наголошується у повідомленні.

Довідка УНІАН. Ovostar, що входить до трійки найбільших виробників яєць в Україні, минулого року збільшив чистий прибуток на 120% - до 20,1 млн. доларів при майже 40% зростання виручки - до 50,6 млн. доларів і понад 90% зростання EBIDTA - до 22,3 млн. доларів.

Компанія збільшила виробництво яєць на 14% - до 623 млн. штук, виробництво рідких і сухих яєчних виробів по 10% - до 3,842 тис. тонн і 1,352 тис. тонн відповідно.

У рамках первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі Ovostar залучив за 25% своїх акцій близько 30 млн. доларів.

75% акцій компанії володіють Борис Бєликов і Віталій Вересенко, близько 12% акцій належать польському пенсійному фонду Generali OFE.

Компанія IBcontacts – член Американської торгової палати, а також FCIB (Асоціація професіоналів фінансово-кредитного і міжнародного бізнесу).