Індекс Української біржі сьогодні впав на 4,24%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 23 травня, впав на 4,24% - до 1080,29 пункту, повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 166 млн грн, із них на фондовому ринку - 38 млн грн, на терміновому ринку - 128 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції Єнакіївського метзаводу (-8,01%), "Центренерго" (-7,86%), "Донбасенерго" (-7,07%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 23 травня знизився на 0,85% - до 431,46 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 181,7 млн грн, при цьому на державні облігації припало 172,9 млн грн, на облігації підприємств - 7 млн ​​грн, на акції - 1,3 млн грн.