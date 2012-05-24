Інвесторів у середу знову долали переживання щодо Греції - експерт

Інвесторів в середу, 23 травня, знову долали переживання щодо політичної ситуації в Греції.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

За його словами, в результаті протягом торгової сесії в середу знижувалися як український, так і глобальні ринки акцій. Проте в другій половині дня фондовим індексам Сполучених Штатів вдалося відіграти втрати і закритися без змін щодо значень вівторка.

Аналітик відзначив, що серед лідерів зростання на фондовому ринку США в середу виявилися акції промислових компаній. Аутсайдерами, навпаки, стали акції так званих захисних секторів: охорони здоров'я та комунальних послуг.

На думку П.Ілляшенка, «такий вибір гравців свідчить про зростання апетиту до ризику. В умовах близькості рівнів підтримки це означає, що хороші шанси на продовження зростання ризикових активів від мінімумів кінця минулого тижня зберігаються».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 23 травня, впав на 4,24% - до 1080,29 пункту. Загальний обсяг торгів склав 166 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,85% - до 431,46 пункту. Загальний обсяг торгів склав 181,7 млн грн.