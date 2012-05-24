Розлючені інвестори подають до суду на Facebook

Всесвітня соціальна мережа Facebook через один тиждень після рекордного публічного розміщення акцій зіткнулася з проблемами: судові позови приватних інвесторів і падіння ціни акцій.

З моменту старту торгів акціями Facebook Inc. на американській біржі NASDAQ 18 травня ціна акцій мережі впала на 15,8% - до рівня 32 долари США.

Зареєстрована у Каліфорнії юридична компанія Glancy Binkow & Goldberg LLP на своєму інтернет-сайті повідомила про подання позову проти Facebook Inc. за недобросовісну підготовку публічного розміщення акцій (IPO) і недостатню інформацію про своє фінансове становище.

Американська преса також повідомляє про інші позови приватних інвесторів, котрі обпеклися на IPO Facebook. Ці претензії поширюються не тільки на соціальну мережу, але й на організаторів розміщення - банки Morgan Stanley і Goldman, Sachs & Co, а також на біржу NASDAQ.

Ініціатори судових позовів вважають, що емітент і організатори IPO свідомо ввели в оману інвесторів, знизивши свої прогнози щодо виручки Facebook Inc.

Напередодні американські фінансові регулятори, зокрема Комісія з регулювання фінансових ринків, заявили про намір перевірити процес розміщення акцій Facebook.

«Вихід Facebook на біржу, який повинен був стати вершиною у восьмилітній історії компанії, яка вже стала культурним і діловим феноменом, несподівано перетворився на юридичне і PR-фіаско», - оцінює ситуацію оглядач інформаційного агентства Reuters.

За інформацією цього агентства, Нью-Йоркська фондова біржа вже запропонувала керівництву Facebook Inc. перевести торги своїми акціями на цей майданчик із NASDAQ.

Засновник і власник мажоритарного пакету акцій Facebook Inc. Марк Цукерберг наразі не відповів на цю пропозицію.

У кінці минулого тижня Facebook Inc. залучила в ході найбільшого в історії світового фондового ринку публічного розміщення акцій (IPO) 16 мільярдів доларів при загальній капіталізації самої компанії на рівні 104,2 мільярдів доларів.

Після того як акції компанії на другий день торгів впали з 38 доларів США до 34,03 долара США, аналітики заговорили про ефект «мильної бульбашки».

Довідка УНІАН. Соціальна мережа Facebook, штаб-квартира якої розташована у Каліфорнії, була створена вісім років тому студентом Гарварду Марком Цукербергом. У даний час число її постійних користувачів перевалило за 900 мільйонів чоловік. У 2012 році інвестиційні аналітики чекають зростання виручки Facebook Inc. до 6,1 млрд доларів з 3,7 млрд доларів у 2011 році.

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