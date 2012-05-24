Тільки кожна третя КУА має діючий сайт - дослідження

Тільки кожна третя компанія з управління активами ((КУА) має діючий сайт. Такі результати ренкінгу публічності учасників фондового ринку, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Цей ренкінг підготували спільно Асоціація "Фондове партнерство", Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку, інтернет-портал FundMarket.

Як наголошується у дослідженні, із 343 КУА в робочому стані сайт мали лише 112 компаній. Із 750 торговців цінними паперами діючі сайти мали 336 компаній.

За результатами ренкінгу максимальну кількість балів серед торговців цінними паперами зібрала ПрАТ "Альтана Капітал" - 27 балів. Найбільшу кількість балів серед банків зібрав ПУМБ - 26 балів, на один бал випередивши "УніКредит Банк". Серед компаній з управління активами найбільш публічною за кількістю одержаних балів виявилася КУА "ОТП Капітал". Компанія зібрала 25 балів, на один бал випередивши КУА "Райффайзен Аваль".

На думку президента Асоціації «Фондове партнерство» Ірини Зарі, аналіз веб-сайтів ще раз виявив істотну диференціацію профучасників фондового ринку. У всіх трьох категоріях ренкінгу (торговці цінними паперами - банки і не-банки та компанії з управління активами) учасники продемонстрували досить різний ступінь прозорості. «Є банки і компанії, які максимально відкриті на ринку - на гідному міжнародному рівні, але є й протилежні приклади», - відзначила І.Заря. Експерт визнає, що, очевидно, регуляторні вимоги до профучасників щодо відвертості і прозорості повинні різнитися залежно від конкретної діяльності, як, наприклад, у Європі.