Індекс Української біржі знизився на 1,34%, індекс ПФТС – на 2,66%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 24 травня, знизився на 1,34% – до 1065,82 пункта, повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 121,7 млн. грн, з них на фондовому ринку – 18 млн. грн, на строковому ринку – 103,6 млн. грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції "Центренерго" (знизилися на 5,01%), "Мотор Січі" (на 4,29%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 24 травня знизився на 2,66% – до 420,00 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 152,9 млн. грн.