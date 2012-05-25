Ovostar Union через поганий ринок скасував приватне розміщення акцій

Один із найбільших в Україні виробників яєць та яєчних продуктів - компанія Ovostar Union («Овостар Юніон»), акції якої котируються на Варшавській біржі, через погану кон'юнктуру на ринку скасувала заплановане приватне розміщення близько 8% своїх акцій, говориться в біржовому повідомленні компанії.

«Попит (на запропоновані ринку акції) був за ціною, яка була з дисконтом до ринкової. На думку Ради директорів, ця ціна не відображає фундаментальну вартість компанії та перспективи її зростання, у зв'язку з чим компанія вирішила скасувати нову емісію акцій», - йдеться в повідомленні.

Ovostar Union повідомляє своїм акціонерам, що нова інвестиційна програма в розмірі близько 50 мільйонів доларів США буде фінансуватися за рахунок власних коштів і банківських кредитів.

Раніше на поточному тижні Ovostar Union повідомив, що планував у рамках приватного розміщення випустити 520 000 нових акцій, що становить приблизно 8% збільшеного статутного капіталу. У разі підвищеного попиту продавець був готовий додатково продати ще не більше 2% акцій.

Відразу після цього оголошення про це розміщенні акції Ovostar Union подешевшали на Варшавській біржі на 11% - до 81 злотих за одну акцію.

Минулого тижня агентство УНІАН з посиланням на фінансовий звіт компанії повідомило про збільшення в першому кварталі 2012 року компанією Ovostar Union чистого прибутку до 8,883 млн доларів, що на 61% перевищило показник аналогічного періоду 2011 року. При цьому виручка компанії за даний період зросла на 27% - до 15,7 млн ​​доларів.

Компанія, що дебютувала в червні минулого року на Варшавській фондовій біржі, повідомила про збільшення прибутку на одну акцію до 1,45 цента з 0,91 у першому кварталі минулого року.

Активи компанії, згідно зі звітом, який поки не затверджений аудитором, зросли до 99 млн доларів з 91 млн доларів на кінець березня 2011 року. Борговий портфель на кінець першого кварталу склав 3,6 млн доларів, що на близько 0,1 млн доларів менше минулорічного показника.

Довідка УНІАН. Ovostar, що входить до трійки найбільших виробників яєць в Україні, минулого року збільшив чистий прибуток на 120% - до 20,1 млн. доларів при майже 40% зростання виручки - до 50,6 млн. доларів і понад 90% зростання EBIDTA - до 22,3 млн. доларів.

Компанія збільшила виробництво яєць на 14% - до 623 млн. штук, виробництво рідких і сухих яєчних виробів по 10% - до 3,842 тис. тонн і 1,352 тис. тонн відповідно.

У рамках первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі Ovostar залучив за 25% своїх акцій близько 30 млн. доларів.

75% акцій компанії володіють Борис Бєликов і Віталій Вересенко, близько 12% акцій належать польському пенсійному фонду Generali OFE.

Компанія IBcontacts – член Американської торгової палати, а також FCIB (Асоціація професіоналів фінансово-кредитного і міжнародного бізнесу).

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