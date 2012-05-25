Останні аукціони по ОВДП показують, що ринок зайняв вичікувальну позицію - експерт

Результати останніх аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) показують, що ринок зайняв вичікувальну позицію, вважає аналітик компанії "Інвестиційний капітал Україна" Тарас Котович.

"Останні кілька аукціонів показують, що ринок зайняв вичікувальну позицію, чекаючи вирішення Мінфіном ключових боргових проблем, пов'язаних із погашенням або перепакетуванням кредиту ВТБ, і вже, виходячи з цього, буде далі вирішувати можливість і доцільність вкладати кошти в нові облігації", - йдеться в повідомленні компанії з посиланням на Т.Котовича.

Крім того, наступного тижня має бути другий етап травневих податкових платежів, що також вимагає від банків додаткового ресурсу, який буде залучено Мінфіном у бюджет.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що результати аукціону стали відображенням вкрай важкої ситуації на вторинному ринку державних облігацій, на якому зараз присутні тільки продавці.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України на аукціонах у четвер, 24 травня, продало п'ятирічні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 131,776 млн грн. Середньозважена прибутковість держпаперів з погашенням 5 квітня 2017 склала 13,95% за номінального рівня прибутковості 14,30%. На покупку цих ОВДП Мінфін отримав лише одну заявку.

Також одну незадоволену заявку Мінфін отримав за виставленими на продаж річними облігаціями.

Інші запропоновані до розміщення ОВДП, термінами обігу три і сім років, не отримали жодної заявки.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол і 276,3 млн євро.

Загальний обсяг ОВДП, які знаходяться в обігу (за сумою основного боргу), в квітні зріс на 2% - до 174,28 млрд грн.