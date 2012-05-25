Інвестори хотіли купити акції Ovostar Union c дисконтом до ринку в 5%

Варшава. Один Із найбільших в Україні виробників яєць та яєчних продуктів - компанія Ovostar Union в четвер зібрала повну книгу заявок на оголошену в середу нову емісію акцій, які інвестори були готові придбати з близько 5% дисконтом до ринкової ціни.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі в п'ятницю повідомив учасник ринку, знайомий з умовами угоди.

Співрозмовник агентства сказав, що був здивований рішенням власників компанії відмовитися від розміщення, зауваживши, що запропонована інвесторами ціна була дуже близькою до очікувань головних акціонерів.

«Різниця була настільки невелика, що я думав, що (розміщення) вийде», - зазначив він, зауваживши, що папери компанії на вчорашньому закритті коштували близько 81 злотий за штуку.

Джерело сказало, що акціонери могли відмовитися від продажу акцій через зниження курсу польського злотого, через яке в доларовому еквіваленті вони отримали б менше, ніж могли розраховувати раніше.

За даними польського Нацбанку, цього тижня середній курс долара до злотого досяг майже 3,5 PLN за 1USD з менш ніж 3,2 злотих на початку місяця.

Співрозмовник агентства повідомив, що акції Ovostar хотіли придбати, найбільше, польські пенсійні фонди, один з яких - Generali OFЕ - уже володіє 12,5% пакетом компанії.

Він не уточнив, чи намагалася ця компанія збільшити свій пакет.

Учасник ринку також висловив думку, що іншим українським компаніям, що котируються на Варшавській фондовій біржі, буде складно залучити кошти на польському ринку після того, як це не вдалося Ovostаr, яку він назвав «перлиною» серед компаній з України.

«Буде шанс тільки, якщо сильно зросте ціна зерна. Тоді все може обернутися, і всі вирішать, що агросектор повинен йти вгору», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ovostar Union оголосив про скасування через поганий ринку приватного розміщення до 10% акцій нової емісії, кошти від якої планував спрямувати на реалізацію інвестиційної програми вартістю близько 50 млн доларів.

Компанія планувала продати 8% або 520 тис. нових акцій і - в разі більшого попиту - ще 2% або 120 тис. паперів, що призвело б до зниження частки головних акціонерів - бізнесменів Бориса Бєлікова і Віталія Вересенка до 69% або 67,7% , відповідно, з нинішніх 75%.

Довідка УНІАН. Ovostar Union, який входить до трійки найбільших виробників яєць в Україні, залучив в рамках IPO в червні минулого року за 25% своїх акцій близько 30 млн доларів. Папери компанії, які на дебюті коштували близько 62 злотих, досягли максимальної своєї ціни в березні поточного року на рівні 130 злотих за штуку, а мінімум - в серпні минулого року - 43 злотих.