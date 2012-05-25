Індекс Української біржі знизився на 0,08%, індекс ПФТС - на 1,85%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 25 травня, знизився на 0,08% - до 1065,02 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 140,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 50 млн грн, на терміновому ринку - 90,5 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі стали акції Авдіївського коксохіму (знизилися на 6,83%), "Укрсоцбанку" (на 2,83%), Алчевського меткомбінату (на 2,75%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 25 травня знизився на 1,85% - до 412,23 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 244,8 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 233 млн грн, на облігації підприємств - 7,9 млн грн, на акції – 1,6 млн грн, на інвестиційні сертифікати – 1,9 млн грн .