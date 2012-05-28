Біржова рада "Української біржі" затвердила новий склад Індексного комітету

Біржова рада "Української біржі" своїм рішенням від 25 травня п.р. обрала 10 членів нового складу Індексного комітету, повідомляє прес-служба біржі. До нового складу Індексного комітету ввійшли Андрій Бесп’ятов (Драгон Капітал), Андрій Герус (Конкорд Капітал), Сергій Голованьов (ММВБ-РТС), Роман Захаров (Трійка Діалог Україна), Павло Ільяшенко (Аструм Капітал), Олександр Климчук (Івекс Капітал), Євген Коміссаров (Українська біржа), Микола М'ягкий (КІНТО), Ерік Найман (Капітал Таймс), Ігор Сабадаха (ФК Укранет), Михайло Сущек (Відкриття). Виконавчим секретарем комітету призначено заступника голови правління Євгена Коміссарова. Перше засідання нового складу Індексного комітету відбудеться 31 травня 2012 р. На засіданні буде обрано голову Індексного комітету, а також розглянуто поточні питання.

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