НКЦБФР знову призупинила внесення змін до реєстрів акціонерів підприємств "Київміськбуду"

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) знову призупинила внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів і до системи депозитарного обліку цінних паперів низки підприємств, що входять до холдингу АТ ХК «Київміськбуд», повідомили УНІАН у комісії.

Відповідне рішення було ухвалене на черговому засіданні регулятора, яке відбулося 22 травня 2012 року.

Це рішення стосується цінних паперів ВАТ «АТП - 1», ВАТ «Деревообробний комбінат № 3», ВАТ «ДСК «Відрадний », ВТВТ «Жуляни», ВАТ «Завод залізобетонних виробів № 1», ЗАТ «Київбуддеталькомплект», ВАТ «Асфальтобетонний завод», ВАТ «Міськбудтранс», ВАТ «Автотранспортне підприємство № 2», ВАТ «Трест Київміськбуд - 3», ВАТ «Трест Міськбуд - 4», ВАТ «Трест Київпідземдорбуд - 2», ВАТ «Трест Київспецбуд», ВАТ «Трест «Київелектромонтаж», ВАТ «Будмеханізація», ВАТ «Домобудівний комбінат № 3», ЗАТ «Трест Київміськбуд - 6", ВАТ "Управління спеціальних машин», ВАТ «ПТІ «Київоргбуд», ВАТ «Експериментально-механічний завод «Металіст», ЗАТ «Домобудівний комбінат № 4», ВАТ «Київоздоббуд», ВАТ «Експериментально-механічний завод», ВАТ «Автотранспортне підприємство № 5», ВАТ «Автотранспортне підприємство № 7», ЗАТ «Тайга», ВАТ «Промінь», ВАТ «Завод обробних матеріалів», ВАТ «Деревообробний комбінат № 7», ЗАТ «Будтранс», ВАТ «Інвестиційні технології», ВАТ «Спеціалізоване будівельно-монтажне управління».

Як відзначили в НКЦПФР, зупинка внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів і до системи депозитарного обліку цінних паперів вказаних товариств була застосована як запобіжний захід у зв'язку з наявністю інформації про протиправне відчуження належних ХК «Київміськбуд» акцій вказаних товариств і відповідним зверненням холдингової компанії.

Нагадаємо, реєстри цих акціонерних товариств були заблоковані комісією восени 2010 р. у зв'язку з наявністю інформації про протиправне відчуження належних ХК «Київміськбуд» акцій вказаних товариств і відповідним зверненням холдингової компанії.

У січні п.р. НКЦПФР на виконання рішення суду ухвалила рішення відновити внесення змін до системи реєстрів власників іменних цінних паперів і до системи депозитарного обліку.