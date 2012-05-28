Відскок на ринках акцій триває - експерт

Відскок на ринках акцій триває, хоча ризикові активи минулої п'ятниці й знижувалися.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

За його словами, «сьогодні вранці ф'ючерси на основні європейські індекси демонстрували зростання (фондові майданчики у Сполучених Штатах закриті) на тлі зміни характеру політичної риторики у Греції. На здивування журналістів заклики політичних лідерів до «виходу із зони євро» виявилися закликом триматися європейського курсу, який неправильно зрозуміли».

Водночас, вважає аналітик, зараз важливішим є ось яке питання: як довго відскок може продовжуватися? «На наш погляд, шанси, що ми бачили локальний мінімум для ринків акцій у США, становлять не менш ніж 25%, чого, на жаль, не скажеш про індекс UX. Таким чином, середньостроковий потенціал для зростання ринків існує», - вважає П.Ільяшенко.

З іншого боку, відзначив він, «дорога вгору» навряд чи може виявитися легкою. Наближення початку нового місяця означає наближення публікації великого набору статистичних даних: від індексів PMI до динаміки зайнятості у Сполучених Штатах, які навряд чи будуть радісними для ринків, оскільки світова економіка сповільнюється.