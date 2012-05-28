Індекс Української біржі у понеділок знизився на 0,28%, індекс ПФТС - на 0,97%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 28 травня, знизився на 0,28% - до 1062,07 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 149 млн грн, з них на фондовому ринку - 98,5 млн грн, на терміновому ринку - 50,5 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі стали акції "Укрнафти" (знизилися на 3,54%), "Донбасенерго" (на 1,89%), Єнакіївського метзаводу (на 1,56%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 28 травня знизився на 0,97% - до 408,23 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 242 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 238 млн грн, на облігації підприємств - 1 млн грн, на акції – 2,7 млн грн, на інвестиційні сертифікати – 1,9 млн грн.