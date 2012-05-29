Експерт: гравці ринків акцій зіткнуться з безліччю несприятливих інформаційних приводів

Гравцям фондових ринків протягом поточного тижня доведеться зіткнутися з великою кількістю інформаційних приводів, які в основному навряд чи будуть сприятливими.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

За його словами, перша порція важливих подій перевірить на міцність позиції покупців в середу, 30 травня, публікаціями даних з ринку праці Сполучених Штатів Америки та індексу ділової активності Chicago PMI.

При цьому, підкреслив П.Ілляшенко, «незважаючи на анемічну динаміку європейських майданчиків в понеділок, 28 травня, відскік на ринках акцій продовжується». На його думку, на позитивній стороні подій варто виділити довгоочікувану рекапіталізацію грецьких банків. З іншого боку, варто відзначити зростання прибутковості облігацій Іспанії. На допомогу ринкам прийшла ідея майбутніх стимулів у країнах Азії, що підтримує попит акції сировинних компаній.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 28 травня, знизився на 0,28% - до 1062,07 пункту.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 28 травня знизився на 0,97% - до 408,23 пункту.