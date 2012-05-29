Наслідки ситуації в Іспанії можуть бути гіршими, ніж вихід Греції з єврозони - експерти

У разі розвалу банківської системи Іспанії наслідки будуть набагато гірші, ніж вихід Греції з єврозони.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» у своєму огляді, переданому агентству УНІАН.

Вони відзначають, що проблемні кредити іспанських банків становлять 180 млрд євро. На зростання рейтингу грецької партії «Нова демократія», яка виступає за збереження відносин з Європою, індекс Stoxx 600 у понеділок, 28 травня, демонстрував зростання на відкритті. Однак через побоювання розповсюдження кризи на Іспанію прибутковість її 10-річних держоблігацій досягла максимального значення в 2012 році - 6,5%, а Stoxx 600 втратив весь зріст і закрився без змін. Критичним рівнем прибутковості для Іспанії є 7%.

За словами аналітиків, невизначений зовнішній фон в понеділок позначився і на українських акціях. На Українській біржі через відсутність корпоративних новин зросли лише банківські фішки і «Центренерго» (+1,8%). На Варшавській фондовій біржі Agroton (+8,4%) продовжує відігравати сильне падіння.

Аналітики також нагадують, що за результатами візиту в Україні МВФ поліпшив прогноз інфляції на 2012 рік, знизивши його з 7,9% до 7%, однак рекомендував скоротити бюджетний дефіцит. Представник МВФ заявив, що кредитування поновиться тільки після проведення реформ - підвищення тарифів на газ для населення. Котирування CDS України застигли на рівні минулого тижня - 853 пункту, що свідчить про підвищений ризик вкладень в українські активи.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 28 травня, знизився на 0,28% - до 1062,07 пункту.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 28 травня знизився на 0,97% - до 408,23 пункту.