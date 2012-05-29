ВКонтакте вирішила відкласти IPO після невдалого розміщення Facebook

Російська соціальна мережа ВКонтакте вирішила відкласти IPO після невдалого розміщення соцмережі Facebook, повідомив на своїй сторінці на Twitter засновник даної компанії Павло Дуров.

«Не планується. IPO Facebook зруйнувало віру багатьох приватних інвесторів в соціальні мережі, і IPO VK (ВКонтакте) відкладено на невизначений термін», - зазначив він.

Раніше ВКонтакте заявляло про свої плани щодо виходу на IPO в 2012 або в 2013 р.

Нагадаємо, акції Facebook були розміщені по верхній межі цінового діапазону по 38 дол. за акцію, однак після цього впали до 31,50 дол.