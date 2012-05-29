П'ятниця буде важливим днем для фондового ринку цього тижня - експерти

Одним із найбільш важливих днів для фондового ринку цього тижня буде п'ятниця, йдеться в переданому УНІАН аналітичному звіті інвестиційної компанії "Трійка Діалог".

Як зазначають у звіті, в п'ятницю увага інвесторів знову переключиться на економічні чинники - найбільші світові економіки випустять дані з промислового виробництва, а в США вийде звітність щодо зайнятості поза сільським господарством. Втім, як наголошується в звіті, якщо показник виявиться невисоким і цього разу, реакція ринків вже не буде настільки негативною: інвестори впевнені, що в разі зниження економічних показників заходи стимулювання з боку ФРС (тобто третій етап "кількісного пом'якшення") не змусять себе чекати.

Також цього тижня будуть опубліковані ще кілька традиційно важливих для ринку показників, на які варто звернути увагу: у середу - індекси споживчої впевненості та довіри до економіки і промисловості в країнах Європи, в четвер - дані щодо роздрібних продажів у Німеччині і друге уточнення динаміки ВВП США за перший квартал 2012 року.

Основною європейською подією цього тижня буде голосування щодо бюджетного пакту ЄС в Ірландії, заплановане на четвер. Підсумки референдуму будуть відомі у п'ятницю. Позитивний результат трохи остудить ситуацію, яка склалася в регіоні, негативний - ще більше посилить регіональну невизначеність і призведе до подальшого падіння фондових ринків.