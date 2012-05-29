Індекс Української біржі підвищився на 1,97%, індекс ПФТС знизився на 0,11%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 29 травня, підвищився на 1,97% - до 1082,94 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 161,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 71,6 млн грн, на терміновому ринку - 90 млн грн.

Лідерами підвищення на Українській біржі стали акції "Донбасенерго" (підвищилися на 2,92%), "Райффайзен Банку Аваль" (на 1,91%), Авдіївського коксохіму (на 1,86%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 29 травня знизився на 0,11% - до 407,76 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 1 млрд грн, при цьому практично весь обсяг торгів припав на державні облігації.