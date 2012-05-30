Соціальна мережа Facebook після виходу на біржу подешевшала на 25 млрд дол

Ринкова капіталізації всесвітньої соціальної мережі Facebook з моменту виходу на біржу 18 травня знизилася на 25 мільярдів доларів, відображаючи сумніви інвесторів у здатності компанії забезпечити високі доходи в технологічно мінливому світі.

Відповідно до прогнозів скептиків, які називали первинне розміщення акцій (IPO) Facebook «мильною бульбашкою», ціна акцій соціальної мережі на американській біржі NASDAQ, згідно з біржовими даними, впала на закриття дня 29 травня до 28,84 долара США. При цьому падіння лише за один вівторок склало 9,62%, а з моменту IPO - більше 24%.

Аналітики вже підрахували, що втрати в капіталізації, оціненої спочатку в 104,2 мільярда доларів, Facebook Inc. приблизно дорівнюють ринковій вартості організатора цього розміщення американського банку Morgan Stanley. Для порівняння, доходи держбюджету України на 2012 рік плануються на рівні еквівалента 45,8 млрд доларів.

Минулого тижня агентство УНІАН повідомляло, що в додаток до падіння котирувань своїх акцій соціальна мережа постала перед необхідністю захищати свою честь в американських судах. Кілька приватних інвесторів та юридична компанія звинуватили Facebook у наданні недостовірної інформації про свій фінансовий стан.

При цьому американські фінансові регулятори, зокрема Комісія з регулювання фінансових ринків, заявили про намір перевірити процес розміщення акцій Facebook.

На тлі цих негативних новин інвестори і аналітики почали висловлювати побоювання, що соціальна мережа, яка має у всьому світі більше 900 мільйонів користувачів, буде зазнавати труднощів з роботою на смартфонах та інших мобільних пристроях і монетизацією реклами на них.

На їхню думку, для того, аби довести ринку свою здатність швидко пристосовуватися до вимог мінливого світу Facebook може взяти курс на створення власного телефону, і постаратися купити за суму близько 1 мільярд доларів норвезького розробника мобільного програмного забезпечення Opera.

За інформацією впливової газети New York Times, глава Facebook Марк Цукерберг може зробити ставку на створення окремої моделі телефону, і найбільш простий шлях для цього – покупка канадської компанії Research in Motion, яка втрачає ринок.

"Вони явно дивляться на смартфони і намагаються досягти більшої вертикальної інтеграції... Вони не хочуть бути просто ще одним додатком на платформах Google або Apple", - цитує агентство Reuters Райана Джекоба з Jacob Internet Fund.

Довідка УНІАН. Соціальна мережа Facebook, штаб-квартира якої розташована в Каліфорнії, була створена вісім років тому студентом Гарварду Марком Цукербергом. В даний час кількість її постійних користувачів більше 900 мільйонів осіб. У 2012 році інвестиційні аналітики очікують зростання виручки Facebook Inc. до 6,1 млрд доларів з 3,7 млрд доларів в 2011 році.

Під час найбільшого в історії світового фондового ринку публічного розміщення акцій 18 травня Facebook Inc. залучила 16 мільярдів доларів при загальній капіталізації самої компанії на рівні 104,2 мільярда доларів.

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