Зростання світових індексів прискорилося, чим скористався і український ринок акцій - експерт

Зростання світових фондових індексів у вівторок, 29 травня, прискорилося, чим нарешті скористався і український ринок акцій.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

У той же час, на його думку, «говорити про нові позитивні інформаційні приводи не доводиться. Швидше ми спостерігали дію ефекту переосмислення вже відомих фактів: від більш спокійної політичної ситуації в Греції до сумнівів у нерозв'язності проблем банківського сектора Іспанії».

Як зазначив П.Ілляшенко, якщо звернути увагу на динаміку секторів у США, зауважимо цікаву ситуацію в розрізі місяця. Лідерами зниження за цей період є найбільш ризикові акції: сировинні та промислові компанії (джерело ризиків - уповільнення економіки країн, що розвиваються, в основному Китаю), акції фінансових компаній (джерело ризику - європейська боргова криза), а також технологічні компанії (джерело ризику - уповільнення світової економіки і непередбачувана динаміка акцій Apple).

За словами аналітика, лідером зростання акцій за тиждень стали акції сектора послуг. Це говорить про те, що покупці роблять ставку не тільки на відскік перепроданих акцій, але й бачать можливість для поліпшення ситуації в економіці Сполучених Штатів - багато в чому завдяки позитивним даним з ринку нерухомості. «Сьогодні такий погляд інвесторів пройде перевірку практикою - дані з ринку нерухомості можуть, як підтвердити побоювання більшості гравців налаштованих песимістично, так і можуть зіграти на руку оптимістам», - підкреслив П.Ілляшенко.

За його інформацією, в середу перед стартом торгів на українських майданчиках настрої інвесторів вже встигли погіршитися, і замість нейтрально-позитивного фону, можна констатувати домінування продажів на азіатських ринках. Справа в тому, що інвестори засмутилися через повідомлення китайської офіційної преси про те, що уряд не планує потужних фіскальних стимулів для подолання спостережуваного уповільнення економіки. «З іншого боку, фіскальні заходи не були сильно очікувані, тому що фокус ринків спрямований на дії в рамках монетарної політики. Таким чином, даний сплеск негативу є тимчасовим», - вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 29 травня, підвищився на 1,97% - до 1082,94 пункту, повідомили в прес-службі біржі. Загальний обсяг торгів склав 161,8 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,11% - до 407,76 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд грн.