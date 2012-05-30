На Українській біржі в середу знову обвал

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 30 травня, знизився на 3,15% - до 1048,87 пункту, повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 127 млн ​​грн, із них на фондовому ринку - 29,5 млн грн, на терміновому ринку - 97,5 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції "Донбасенерго" (знизилися на 4,91%), "Центренерго" (на 4,55%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 30 травня знизився на 0,03% - до 407,64 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 662 млн грн, при цьому на державні облігації припало 649 млн грн, на облігації підприємств - 10,9 млн грн, на акції - 1,9 млн грн.