Корекційні настрої знову взяли гору на Українській біржі - експерт

Корекційні настрої в середу, 30 травня, знову взяли гору серед учасників торгів на Українській біржі.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій Белясов.

За його словами, «після зростання у вівторок, індекс Української біржі в середу відновив своє падіння, що тривало до цього 5 сесій поспіль. Торговельна активність перебувала на вкрай низькій позначці, інтерес учасників торгів до вітчизняного ринку акцій істотно знизився на тлі затяжного спаду».

Як підкреслив С.Белясов, негативний хід сесії на Українській біржі в середу визначив зовнішній новинний фон. Боргові проблеми країн єврозони викликають побоювання учасників торгів щодо перспектив економіки регіону, що змушує інвесторів закривати позиції. Бонди іспанського уряду продовжують втрачати в ціні на тлі проблем з рекапіталізацією банківського сектору країни та нездатністю муніципальних органів влади оплачувати свої борги. Це підвищує ймовірність того, що Іспанії, слідом за Грецією, Ірландією і Португалією, буде потрібна фінансова допомога європейських структур, надати яку буде непросто, враховуючи масштаби економіки країни.

Аналітик повідомив, що додатковим негативом для ринків став прогноз Єврокомісії щодо перспектив іспанської економіки. Зокрема, згідно з прогнозом, Єврокомісія очікує подальшого зростання безробіття в країні до рекордних 25,1% у 2013 році. Статистика щодо індексу довіри до економіки єврозони тільки посилила негатив на ринках, бо показник у поточному місяці опустився до мінімуму за останні 2,5 роки.

Як зазначив С.Белясов, на цьому тлі уряд Італії при розміщенні своїх довгострокових паперів також зіткнувся зі зниженням попиту та зростанням вартості запозичень. Середньозважена дохідність при розміщенні 10-річних паперів зросла до 6,03% у порівнянні з 5,84% за результатами аукціону 30 січня.

За словами аналітика, «відкриття американських торговельних майданчиків падінням індексів тільки посилило негативні тенденції на Українській біржі. Під завісу торгів падіння індексу УБ набуло характеру обвального». Усі папери індексного кошика завершили день із втратами. Найбільше падіння показали акції вчорашнього лідера зростання - «Донбасенерго» (-4,91%). Суттєвим просіданням відзначилися папери "Центренерго" (-4,55%), Авдіївського КХЗ (-3,57%). Із другого ешелону зростання котирувань за підсумками сесії продемонстрували акції Крюківського ВБЗ (+0,88%) і Харцизького ТЗ (+0,02%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 30 травня, впав на 3,15% - до 1048,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 127 млн ​​грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,03% - до 407,64 пункту. Загальний обсяг торгів склав 662 млн грн.