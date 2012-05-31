Український фондовий ринок у четвер знову знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 31 травня, знизився на 1,47% - до 1033,47 пункту, повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 107 млн ​​грн, із них на фондовому ринку - 32,4 млн грн, на терміновому ринку - 74,7 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції Авдіївського коксохіму (знизилися на 5,18%), "Донбасенерго" (на 3,16%), Алчевського меткомбінату (на 2,67%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 31 травня знизився на 1,21% - до 402,70 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 66 млн грн, при цьому на державні облігації припало 53,4 млн грн, на облігації підприємств - 2,6 млн грн, на акції - 9,6 млн грн.