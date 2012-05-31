Мінфін не знайшов покупців ОВДП на аукціонах 31 травня

Міністерство фінансів не змогло знайти покупців на запропоновані до продажу 31 травня чотири випуски облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), йдеться в повідомленні Мінфіну.

Цього дня міністерство виставило на безуспішні аукціони ОВДП з термінами погашення в травні 2013 року, в травні 2015 року, в квітні 2017 року і квітні 2019 року.

«Сьогодні Мінфін пробував продати чотири випуски облігацій, номінованих у національній валюті, проте так і не одержав заявок на цей аукціон і змушений був його відмінити. Причиною такому перебігу подій насамперед стали кроки з рефінансування і перепакетування кредиту ВТБ, термін погашення якого настає наступного тижня», - сказав агентству УНІАН аналітик інвесткомпанії "Інвестиційний капітал Україна" Тарас Котович.

Минулого вівторка, як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів залучило до державного бюджету від продажу валютних ОВДП рекордну для останнього року суму – понад 500 млн доларів США.

Українські аналітики припустили, що це розміщення стало одним з перших кроків реалізації домовленостей з російським ВТБ в частині рефінансування кредиту.

«Такий крок вимагав від банку скуповувати валюту для купівлі ОВДП і, оскільки збільшений попит, найімовірніше, був задоволений НБУ, гривнева ліквідність була вилучена з ринку, що спровокувало падіння залишків на кореспондентських і транзитних рахунках банків», - прокоментував ситуацію Т.Котович.

«Наступний аукціон, найімовірніше, буде у вівторок наступного тижня, і ринку будуть запропоновані, наймовірніше, як гривневі, так і валютні ОВДП. Проте великого попиту на них чекати не варто, оскільки ліквідність у банківській системі ще не встигне відновитися до комфортних 20 млрд гривень, а валютні надходження вже не зможуть бути використані для виплат ВТБ», - додав аналітик.

Раніше в четвер російський «Внешторгбанк» (ВТБ) повідомив про домовленість з Міністерством фінансів України про рефінансування на дворічний термін значної частини одержаної Україною в 2010 році позики на 2 мільярди доларів.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко сказав, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 мільярд доларів для погашення кредиту ВТБ.

21 травня джерело у фінансових колах повідомило УНІАН, що Мінфін погодив з керівництвом ВТБ схему погашення цього кредиту. За інформацією джерела, згідно з домовленістю, 500 мільйонів доларів суми кредиту буде погашено «живими» грошима, для погашення 500 мільйонів буде залучено новий кредит ВТБ; ще 1 мільярд буде рефінансовано шляхом випуску цінних паперів.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн євро.

Загальний обсяг ОВДП, які знаходяться в обігу (за сумою основного боргу), в квітні зріс на 2% - до 174,28 млрд грн.