Індекс UX у травні впав нижче за грецький Athex - експерти

Індекс UX у травні впав нижче за грецький Athex.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» у своєму огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, приказка «у травні продай і вільно гуляй» спрацювала і цього року. Провідні світові індекси завершили травень зниженням: Stoxx 600 - на 6,8%, S&P 500 - на 6,7%. MSCI EM – індекс ринків, що розвиваються, – опустився на 12%.

Як відзначають аналітики, в травні український UX знизився на 26%, а польський WIG-Ukraine – 20%. Навіть грецький індекс акцій (Athex), незважаючи на політичну кризу, впав менше, ніж UX, - на 25%. При цьому падіння UX у травні 2012 року виявилося трохи меншим, ніж у травні 2010 року, – 27%.

На думку аналітиків, таке значне падіння UX у поточному році пов'язане перш за все з борговою кризою у Європі, оскільки економіка України є експортно орієнтованою. Крім того, існують ризики девальвації національної валюти. Свіжі спогади про фінансову кризу 2008 року, коли українські акції впали приблизно на 90%, також відіграли свою роль. Серед 20 найбільш ліквідних паперів Української біржі серед лідерів падіння в травні опинилися саме найбільш збиткові компанії за підсумками 2011-2012 року: Aвдєєвський КХЗ, «Центренерго», Єнакіївський метзавод, тоді як дивідендні папери майже не змінилися.

Аналітики також відзначають, що в останній день травня європейські ринки відкрилися зростанням на повідомленнях про підвищення рейтингів партії «Нова Демократія» у Греції, проте настрій інвесторів змінився після новини про виведення із банківського сектора Іспанії 100 млрд. евро у першому кварталі 2012 року, тобто приблизно 10-ї частки ВВП країни. WSJ повідомив, що Іспанія і МВФ ведуть переговори про надання фінансової допомоги. Сьогодні у США очікується публікація важливої макростатистики. Згідно з консенсус-прогнозом Блумберг, кількість нових робочих місць поза сільським господарством зросла зі 115 тис. до 150 тис., а рівень безробіття не змінився (8,1%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 31 травня, знизився на 1,47% – до 1033,47 пункта. Загальний обсяг торгів становив 107 млн. грн.

Індекс ПФТС впав на 1,21% – до 402,70 пункта. Загальний обсяг торгів становив 66 млн. грн.

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