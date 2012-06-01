Індекс Української біржі обвалився на 5,15%, пробивши рівень у 1000 пунктів

Індекс Української біржі UX на торгах у п'ятницю, 1 червня, станом на 11:34 обвалився на 5,15%, пробивши психологічний рівень у 1000 пунктів – до 980,20 пункта, повідомляє сайт біржі.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, які активно торгуються, стали акції Авдєєвського коксохіму (знизилися на 4,64%) і Єнакіївського метзаводу (на 4,04%).

Індекс ПФТС станом на 11:40 знизився на 0,20% – до 401,90 пункта.

Нагадаємо, у травні п.р. український UX знизився на 26%.