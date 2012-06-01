Приводом для негативу на фондових ринках стала слабка статистика зі США - експерти

Основним приводом для негативу на фондових ринках у четвер, 31 травня, стала слабка статистика зі США.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, у першій половині дня в четвер настрої на фондових майданчиках кілька покращилися, однак ближче до закриття українського фондового ринку ситуація змінилася.

Як відзначають аналітики, згідно з попередніми даними міністерства торгівлі США, ВВП у першому кварталі 2012 року зріс лише на 1,9%, в той час як ще місяць тому прогнозувався 2,2% зростання. Статистика по ринку праці США в четвер також мала негативний характер. Оскільки кількість первинних звернень за допомогою з безробіття збільшилася на 10 тис. - до 383 тис. Розчарував і звіт аналітичної компанії ADP, згідно з яким число робочих місць в несільськогосподарському секторі збільшилося на 133 тис. проти прогнозованого зростання на 150 тис. Даний звіт традиційно є відправною точкою для очікувань щодо п'ятничного звіту про безробіття.

У той же час, за словами аналітиків, учасники торгів позитивно відреагували на дані з обсягів роздрібних продажів з Німеччини, які зросли на 0,6%, тоді як очікувалося зростання на 0,2%.

Аналітики констатують, що українські фондові індекси завершили торги четверга в червоній зоні. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зниження стали акції Авдіївського КХЗ (-5,18%), «Донбасенерго» (-3,16%) і Алчевського металургійного комбінату (-2,67%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 31 травня, знизився на 1,47% - до 1033,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 107 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 1,21% - до 402,70 пункту. Загальний обсяг торгів склав 66 млн грн.

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