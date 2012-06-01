Польський аналітик прогнозує не більше двох IPO з України на ВФБ цього року

Варшава. Кількість первинних розміщень акцій (IPO) українських компаній на Варшавській фондовій біржі через погану кон'юнктуру і заплановані на жовтень парламентські вибори в Україні цього року, в кращому випадку, складе 1-2 після шести дебютів минулого року.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив представник інвестиційної компанії Quercus TFI Марек Бучак, який брав участь в CEE IPO Summit, що пройшов цього тижня у Варшаві.

Він сказав, що не прогнозує українських IPO до завершення виборів, зауваживши, що перспективи успішного продажу паперів будуть залежати, головним чином, від політичної та економічної ситуації в країні після виборів та світової кон'юнктури на ринках капіталу.

"Очікування західних економістів, в тому числі, з Польщі такі, що в Україні може мати місце значне уповільнення зростання економіки в другій половині року, після Євро-2012. Така ситуація буде характерна для багатьох держав, але відомо, що в Україні такі кризи дуже болючі для економіки через слабку фінансову систему", - сказав він.

Співрозмовник агентства зауважив, що, виходячи з нинішніх даних, експерти не очікують такої значної девальвації української гривні, як білоруського рубля, який через кризу з 2009 року подешевшав до долара в близько 4 рази.

За його словами, аналітики під час оцінки українських компаній враховують можливу девальвацію гривні в межах 10-20% до близько 8,8 або 9,6 гривень за долар.

"Такі прогнози робляться, аби оцінити ризики оплати боргів, які, як відомо, залучалися компаніями в Україну, головним чином, в доларах", - сказав представник Quercus TFI, не виключивши більш глибокої девальвації у випадку значного погіршення економічної ситуації в світі.

М.Бучак також зауважив, що інвестори, які купують акції на польському фондовому ринку, будуть обережніше ставитися до покупки паперів компаній з України через погані результати більшості українських фірм, що дебютують на WSE за останні два роки.

"Немає такого, щоб всі інвестори назавжди внесли в "чорний список" компанії з України, якщо з'являться хороші фірми, буде інтерес з боку польських інвесторів", - сказав він.

Аналітик назвав більш правдоподібним більшу кількість IPO українських компаній у першому кварталі наступного року в разі поліпшення кон'юнктури.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня глава WSE Людвік Соболевський прогнозував в поточному році дебюти від 5 до 10 компаній з України, зауваживши, що найскладніше буде продати папери фірмам з агросектора.

Довідка УНІАН. На головному майданчику створеної польською владою у 1991 році Варшавській біржі на кінець травня котирувалися папери 435 компаній, у тому числі 40 закордонних.

З 11 українських компаній, які продали акції у Варшаві в 2006-2011 роках, вісім представляють агросектор.

10 компаній котируються на головному майданчику і входять у спеціально створений в травні минулого року індекс WIG-Ukraine.

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