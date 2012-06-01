Індекс Української біржі сьогодні впав на 5,30% - нижче 1000 пунктів

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 1 червня, впав на 5,30% - до 978,67 пункту, повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 174,3 млн грн, із них на фондовому ринку - 59,5 млн грн, на терміновому ринку - 114,8 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції Єнакіївського метзаводу (-7,58%), Авдіївського коксохіму (-6,39%), Алчевського меткомбінату (-6,34%), "Центренерго" (-6,10% ).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 1 червня знизився на 0,79% - до 399,54 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 71 млн грн, при цьому на державні облігації припало 69,6 млн грн, на акції - 1, 4 млн грн.