«Галнафтогаз» не планує IPO на Варшавській фондовій біржі цього року

Варшава. Один з найбільших в Україні продавців нафтопродуктів, компанія "Галнафтогаз" (м. Львів), не планує у поточному році проводити первинне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі через поганий ринок і достатній рівень капіталу для свого подальшого розвитку.

Про це кореспондентові УНІАН у Польщі повідомив віце-президент компанії з фінансів та інвестицій Василь Даниляк, який бере участь у CEE IPO summit у Варшаві.

Він повідомив, що компанія минулого року домовилася про 190 млн. доларів кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку і Міжнародної фінансової корпорації, зауваживши, що цих коштів вистачить компанії для її експансії на два роки.

"Ми нормально почуваємося і не поспішали робити IPO, яке для нас не є самоціллю… Зараз ринку немає, тому ми його не робитимемо", - сказав він.

Співрозмовник агентства зауважив, що "Галнафтогаз", який розмістив свої депозитарні розписки у 2005 році на Франкфуртській біржі, може продати акції на Варшавській біржі у разі хорошої їх оцінки.

"Якщо буде ринок, то так, якщо ні, то далі братимемо боргове фінансування", - відзначив В.Даниляк.

Він також повідомив, що у 2012 році компанія має намір збільшити EBIDTА приблизно на 10% з 88 млн. доларів за минулий рік, зауваживши, що чистий прибуток становитиме "трохи менше" за торішні близько 33 млн. доларів.

В.Даниляк відзначив, що у поточному році компанія має намір довести кількість належних їй АЗС до 400 штук із близько 340 на початку року.

Співрозмовник агентства додав, що частка компанії у продажу нафтопродуктів в Україні в 2011 році зросла до близько 12-14% із 10-12% роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року "Галнафтогаз" повідомляв про намір інвестувати у розвиток своєї мережі АЗС до 550 штук до 2017 року понад 400 млн. доларів, половину суми він планував залучити в рамках IPO на Варшавській біржі.

Довідка УНІАН. Концерн «Галнафтогаз», створений у 2001 році на базі об'єднаних на початку дев'яностих років підприємств, які займаються продажем нафтопродуктів у західних областях України, володіє мережею нафтобаз і АЗС, більшість з яких працюють під брендом "ОККО".

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