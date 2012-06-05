Українська Cereal Planet планує залучити на ВФБ близько 2,5 млн. євро

Варшава. Група компаній агросектору з України Cereal Planet PLC планує в рамках приватного розміщення акцій на альтернативному ринку Варшавської фондової біржі (WSE) NewConnect влітку поточного року залучити близько 2,5 млн. євро на фінансування програми свого подальшого розвитку.

Про це кореспондентові УНІАН в Польщі у понеділок повідомив представник компанії, відповідальний за контакти зі ЗМІ Анджей Шурек.

Він відзначив, що компанія має намір вкласти у свій розвиток у 2012-2013 рр. близько 3,5 млн. євро, профінансувавши інвестиційну програму за рахунок залучених і власних коштів.

За його словами, Cereal Planet, яка працює головним чином у Східній і Центральній Україні, хоче модернізувати лінії з виробництва каш і обробки зерна, збільшити виробництво пластівців, розширити ринки продажів, збільшити свою частку на ринку і запустити нові марки.

А.Шурек також відзначив, що правління компанії має намір наступного року оголосити плани з виходу на головний ринок Варшавської фондової біржі.

Співрозмовник агентства не уточнив, який пакет планує продати компанія в рамках приватного розміщення.

Згідно з повідомленням компанії, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, Cereal Planet планує продати свої папери у кінці II або на початку III кварталу, а сам дебют на ринку запланований орієнтовно на вересень.

"Ми вирішили залучити капітал на польському ринку, оскільки багато компаній з України успішно одержали кошти в Польщі на розвиток. Вважаємо, що виробничо-торговий профіль Cereal Planet стане цікавим доповненням для портфеля активних інвесторів на NewConnect, а також тих, що інвертують в українські фірми на головному ринку WSE", - відзначив гендиректор і один з акціонерів компанії Анатолій Власенко, слова якого наводяться у повідомленні.

Cereal Planet відзначила, що її радником з випуску буде компанія Progress Holding, яка минулого року вивела на альтернативний майданчик WSE українську сільськогосподарську компанію Agroligа.

Згідно з повідомленням, Cereal Planet є зареєстрованим на Кіпрі холдингом, який контролює групу компаній «Ранок-Олімп» із Харкова, що займаються виробництвом різних видів круп, а також є дистриб'ютором марок інших виробників, зокрема, компаній Kernel («Чумак», «Стожар», «Щедрій дар») і Lutsk Foods («Руна»).

Компанія повідомила, що 20% своєї продукції експортує в країни Європи, Азії та Африки, а також імпортує зерна для каш і рис з Азії.

За представленими компанією попередніми даними, Cereal Planet минулого року одержала чистий прибуток у розмірі 2,88 млн. євро при виручці 27,09 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, у травні глава Варшавської біржі Людвік Соболевський прогнозував у поточному році дебюти від 5 до 10 компаній з України після шести торік, тоді як інші учасники ринку вважають реальним розміщення не більш ніж 1-2 компаній.

Довідка УНІАН. На Варшавській біржі котируються папери 11 компаній з України, 8 з яких представляють агросектор. На всьому ринку на кінець травня торгували паперами 435 компаній, у тому числі 40 закордонних.