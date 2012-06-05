Український індекс UX минулого тижня впав на 8% - експерти

Український індекс UX за підсумками минулого тижня впав на 8%.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

На їхню думку, минулий тиждень нічим не відрізнялася від попередніх чотирьох: різке падіння акцій емітентів, які показали значні збитки в 2011 році і очікують подальше падіння в 2012 році. Це переважно компанії металургійного сектора. За результатами травня UX упав на 26%, а падіння Авдіївського КХЗ, Ясинівського КХЗ, Єнакіївського метзаводу і «Центренерго» перевищило 40%. Поки у фокусі уваги залишаються події навколо боргової кризи в Іспанії та Греції, внутрішні корпоративні новини будуть мати слабкий вплив на котирування українських акцій, вважають аналітики.

Вони відзначають, що варшавський індекс WIG-Ukraine (10 українських компаній) у понеділок, 4 червня, зріс на 2,5% завдяки відскоку Kernel (+5,4%) від свого дворічного мінімуму. Agroton (-4,3%) у першому кварталі 2012 року показав сильні результати, що має підняти його котирування на ВФБ із зони перепроданості (падіння з квітня склало 65%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 1 червня, впав на 5,30% - до 978,67 пункту, повідомили в прес-службі біржі. Загальний обсяг торгів склав 174,3 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,79% - до 399,54 пункту. Загальний обсяг торгів склав 71 млн грн.