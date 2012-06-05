Українська KDM Shipping може цього року провести IPO на Варшавській біржі
Варшава. Компанія KDM Shipping (Київ), що займається перевезеннями водним транспортом, може цього року провести первинне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі, в основному для фінансування збільшення свого вантажного флоту.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомили на прес-конференції у Варшаві у вівторок головні акціонери компанії і її керівники Костянтин і Денис Молодковець.
Генеральний директор створеної десять років тому компанії Костянтин Молодковець (володіє 78,3% її акцій) відзначив, що KDM Shipping хоче залучити кошти для збільшення свого флоту вантажних суден, у який сьогодні входить 8 кораблів загальною тоннажем 25,2 тис. тонн.
«Хочемо збільшити наші можливості з перевезення за рахунок покупки нових судів принаймні вдвічі», - сказав він, назвавши цей напрямок найважливішим у стратегії розвитку компанії на найближчі роки.
К.Молодковець відзначив значний попит на надані компанією послуги, який KDM Shiping планує задовольнити за рахунок збільшення потужностей з перевезення.
Фінансовий директор компанії Денис Молодковець (володіє 11,5% акцій) повідомив, що компанія не прийняла остаточного рішення про проведення IPO і розглядає також інші можливі джерела фінансування покупок, серед яких він згадав приватні інвестиції або кредити.
Представники компанії не уточнили, який пакет акцій мають намір продати в разі проведення первинного розміщення акцій, скільки коштів залучити і в якому кварталі може пройти IPO.
«Якщо це буде зроблено, то в цьому році. Детально за часом на даному етапі сказати не можу», - сказав УНІАН фіндиректор.
К.Молодковець також повідомив агентству, що компанія планує придбати судна тоннажем від 3,5 до 5,5 тис. тонн, зауваживши, що нове судно більшої тоннажності коштує 12 млн доларів, а вже використовуване можна купити навіть удвічі дешевше.
«Кількість судів, які ми купимо, буде залежати від того, скільки грошей залучимо», - сказав він. За його словами, компанія може завершити операцію з купівлі за 2-3 місяці після залучення коштів.
Гендиректор зазначив, що компанія, що працює головним чином в портах Туреччини, Росії, України та Грузії, бачить значні перспективи свого розвитку в найближчі роки за рахунок великого потенціалу ринку водних вантажоперевезень в цьому регіоні.
К.Молодковець зауважив, що в Україні та Росії частка вантажних перевезень водним транспортом складає всього 1-2% загального вантажопотоку на тлі більше 90% в країнах Європейського Союзу, де частка реалізованих перевезень невеликими судами, здатними перевозити вантажі як морем, так і річками, становить майже 40%.
Довідка УНІАН. Компанія KDM Shipping, що володіє флотом з 16 суден і Херсонським суднобудівним заводом імені Куйбишева, спеціалізується на річкових пасажирських перевезеннях, а також вантажних, у тому числі в акваторіях Чорного, Азовського і Середземного морів.
Кожен із 8 суховантажів компанії, що використовуються для перевезення цементу, дерева, добрив і зерна, здатний перевозити від 2,9 до 3,4 тис. тонн; 8 пасажирських суден можуть перевозити від 90 до 450 осіб.
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