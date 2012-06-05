У вівторок обвал на українському фондовому ринку продовжився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 5 червня, знизився на 4,75% - до 932,22 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 97,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 33 млн грн, на терміновому ринку - 64,5 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі стали акції «Мотор Січі» (-8,26%), «Центренерго» (-7,71%), «Донбасенерго» (-6,52%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 5 червня знизився на 3,09% - до 387,18 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 653,7 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 436,8 млн грн, на облігації підприємств - 204 млн грн, на акції -11,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками попередньої сесії - в п'ятницю, 1 червня - падіння індексу Української біржі склало більше 5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Індекс UX в травні впав нижче грецького Athex - експерти