На Чиказькій біржі почали торгувати українською пшеницею

Чиказька біржа з 6 червня вводить новий ф'ючерс - пшениця, FOB, Чорне море.

Про це повідомив УНІАН президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

Розмір контракту складе 5 тис. бушелів (136 тонн), при цьому поставки будуть здійснювати в липні, вересні, грудні, березні і травні. Базовим активом є борошномельна пшениця, яка поставляється на умовах FOB в п'ять українських портів: Одеса, Іллічівськ, Севастополь, Південний та Миколаїв, а також в три російських і один румунський порт.

Експерти позитивно оцінюють цю новацію, зазначаючи, що це дозволить сформувати реальну ціну на українське зерно.

Старший аналітик Dragon Capital Тамара Левченко згодна: позитивний момент в появі нового інструмента полягає в тому, що він зробить ціноутворення прозорішим і зрозумілішим для вітчизняних виробників і трейдерів, а також для аналітиків, що займаються діяльністю сільгоспкомпаній, які торгуються на біржі. Крім того, сільгоспкомпанії (виробники і трейдери) можуть зацікавитися хеджуванням позицій або їх торгівлею, враховуючи відсутність ф'ючерсів на сільгосппродукцію в Україні.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує виробництво зерна в Україні цього року в обсязі 47,2 млн тонн, з яких на експорт можна буде відправити 22-25 млн тонн зерна.

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