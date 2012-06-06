ФДМУ почав готувати до продажу Івано-Франківськгаз" і "Миколаївгаз"

Фонд державного майна України (ФДМУ) розпочав підготовку до продажу блокуючих пакетів "Івано-Франківськгаз" і "Миколаївгаз". Про це повідомляє офіційне видання фонду "Відомості приватизації" від 6 червня ц.р.

ФДМУ у рамках підготовки до продажу пропонує потенційним клієнтам взяти участь у розробці умов приватизації вказаних блокпакетів.

Нагадаємо, Фонд держмайна планує цього року виставити на продаж держпакети 48 газорозподільних і газопостачальних підприємств.

Довідка УНІАН. ПАТ «Івано-Франківськгаз» (м. Івано-Франківськ) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам в Івано-Франківській області.

50% + 1 акція «Івано-Франківськгазу» належать НАК «Нафтогаз України», 25,2974% - ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (номінальний утримувач).

«Івано-Франківськгаз» завершив 2011 рік з чистим прибутком 24,873 млн грн, тоді як за 2010 рік чисті збитки склали 15,973 млн грн.

ПАТ з газопостачання і газифікації "Миколаївгаз" (м. Миколаїв) спеціалізується на транспортуванні і постачанні природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

50% + 1 акція компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Підприємство завершило 2011 рік з чистим прибутком 85,485 млн грн, тоді як за 2010 рік чисті збитки склали 43,325 млн грн.