Індекс Української біржі на сьогоднішніх торгах впав на 4,73%
12:26, 06 червня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за станом на 12:15 на торгах в середу, 6 червня, впав на 4,73% - до 888,09 пункту, повідомили в прес-службі біржі.
Лідерами зниження на Українській біржі стали акції "Азовсталі" (знизилися на 5,74%), "Центренерго" (на 3,20%).
Індекс ПФТС за станом на 12:19 на торгах 6 червня знизився на 0,43% - до 385,52 пункту.
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