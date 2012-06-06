Індекс Української біржі на сьогоднішніх торгах впав на 4,73%

Індекс Української біржі за станом на 12:15 на торгах в середу, 6 червня, впав на 4,73% - до 888,09 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Лідерами зниження на Українській біржі стали акції "Азовсталі" (знизилися на 5,74%), "Центренерго" (на 3,20%).

Індекс ПФТС за станом на 12:19 на торгах 6 червня знизився на 0,43% - до 385,52 пункту.

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