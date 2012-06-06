ФДМУ виставив на продаж 94,534% "Закарпатського заводу "Електроавтоматика"

Фонд державного майна України оголосив конкурс з продажу 94,534% державного пакета акцій ПАТ "Закарпатський завод "Електроавтоматика", повідомляє офіційне видання ФДМУ від 6 червня ц.р. Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить 5 млн. 726 тис. грн. Конкурс з продажу акцій заводу відбудеться через 75 днів після публікації цього повідомлення. Довідка УНІАН. ПАТ "Закарпатський завод "Електроавтоматика" (смт Буштіно, Закарпатська обл.) займається виробництвом амортизаторів, світильників авіаційних. Прибуток підприємства за підсумками першого кварталу 2012 р. становив 5 тис. грн, кредиторська заборгованість - 601 тис. грн, дебіторська, - 29 тис. грн, вартість активів - 7,9 млн. грн.

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