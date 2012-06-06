ФДМУ в січні-травні одержав від приватизації 5,1 млрд грн - 51% річного плану

Фонд державного майна України (ФДМУ) у січні-травні п.р., за оперативними даними, одержав від приватизації 5,1 млрд грн, що становить 51% річного плану надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

За цей самий період від оренди держмайна ФДМУ одержав 420,6 млн грн (51% річного плану).

Фонд також одержав у січні-травні п.р. 17 млн грн (6,2% річного плану) надходжень від дивідендів.

Нагадаємо, у 2012 р. планується одержати від приватизації 10 млрд грн, від оренди держмайна - 660 млн грн.