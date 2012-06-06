Обвал на українському фондовому ринку посилюється: в середу падіння перевищило 7%

Український фондовий ринок показав сьогодні різко відмінну від світових ринків динаміку.

Як показує сайт Української біржі, індекс UX за підсумками торгів у середу, 6 червня, обвалився на 7,09% - до 866,11 пункту.

Згідно з повідомленням на сайті, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 133 млн грн, із них на фондовому ринку - 38 млн грн, на терміновому ринку - 94,9 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції Авдіївського коксохіму (знизилися на 13,09%), «Райффайзен Банку Аваль» (-13,07%), Єнакіївського метзаводу (-9,24%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 6 червня знизився на 7,03% - до 359,98 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 322 млн грн, при цьому на державні облігації припало 317,8 млн грн, на облігації підприємств - 3,6 млн грн.

При цьому британський індекс FTSE 100, станом на 17:30 за київським часом, піднявся на 1,78% - до 5353,57 пункту, німецький DAX підвищився на 1,44% - до 6055,64 пункту, французький CAC-40 знизився на 1,69% - до 3036.68 пункту.

На думку ряду опитаних торговців, причиною сьогоднішнього падіння українського ринку могла стати повна відсутність ліквідності на ринку.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками торгової сесії у п'ятницю, 1 червня, падіння індексу Української біржі склало більше 5%.

У ході наступної сесії - у вівторок, 5 червня, обвал на вітчизняному ринку продовжився.