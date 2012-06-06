Фонд держмайна продав «Авіалінії Харкова» за 1,2 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) продав 99,99% акцій ПАТ «Авіалінії Харкова» за 1,2 млн грн, говориться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, продаж було здійснено на фондовій біржі ПФТС, надходження коштів очікується найближчим часом.

При цьому ФДМУ покупця «Авіаліній Харкова» поки не називає.

Також повідомляється, що в цілому з початку року продаж пакетів акцій через організаторів торгів приніс Фонду 21,9 млн грн.

Довідка УНІАН. АТ «Авіалінії Харкова» створено на базі Харківської державної авіакомпанії «Авіалінії Харкова». Компанія спеціалізується на технічному обслуговуванні повітряних суден, із 1998 по 2001 р. здійснювала пасажирські перевезення.