Експерт: через затяжне падіння українського ринку акцій інвестори не хочуть укладати угоди

Затяжне падіння вітчизняного фондового ринку вкрай негативно позначилося на бажанні інвесторів укладати угоди.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст відділу інвестиційного консалтингу компанії «Альтана Капітал» Сергій Белясов.

Він підкреслив, що загальний обсяг торгів на фондовому ринку Української біржі за підсумками середи, 6 червня, склав усього 37,2 млн грн. Торги на Українській біржі в цей день характеризувалися обвальним падінням індексу. Всі папери індексного кошика Української біржі, за винятком акцій «Укрнафти» (+0,35%), завершили день із втратами. У цілому UX знижується вже п'яту сесію поспіль, і загальне падіння індикатора за цей період склало 20,02%.

За словами С.Белясова, "характер сесії на вітчизняному ринку акцій в середу кардинально відрізнявся від ходу торгів на провідних зарубіжних майданчиках, де переважали купівлі. Втомлені від негативу зарубіжні інвестори поводилися ірраціонально: відкуповували папери, що подешевшали напередодні, мало звертаючи уваги на сьогоднішню макростатистичну звітність, яка носила негативний характер. Інвесторів не налякали ні перегляд динаміки ВВП єврозони за 1-й квартал 2012 року, ні зниження промислового виробництва в Німеччині за квітень сильніше прогнозів".

Як вважає аналітик, виступ глави ЄЦБ Маріо Драгі європейські інвестори зустріли з часткою скептицизму. Глава ЄЦБ відзначив наростання економічних ризиків у регіоні, при цьому пообіцяв продовжувати постачати банківський сектор єврозони ліквідністю в необмеженому розмірі.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів в середу, 6 червня, обвалився на 7,09% - до 866,11 пункту.

Індекс ПФТС знизився на 7,03% - до 359,98 пункту.