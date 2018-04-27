Український фондовий ринок - на краю прірви

Український фондовий ринок продовжує круте піке. Зокрема, індекс однієї з найбільших українських бірж ПФТС з початку 2012 року знизився на 33%, причому за підсумками тільки однієї «чорної середи», 6 червня, він впав на 7,03%. Індекс іншого майданчика - Української біржі - з 1 січня обвалився на 40,6%, а за підсумками торгів 6 червня - на 7,09%. Таким чином, ринок просів до рівня травня кризового 2009 року. Багато експертів при цьому звертають увагу на те, що обсяги торгів українськими акціями залишаються незначними - в межах декількох мільйонів доларів. Інвестори не бажають розпродавати свої портфелі за викидними цінами і чекають кращих часів. А це, на думку аналітиків, ознака того, що малоліквідний ринок знаходиться поблизу дна. Не виключають експерти, що ситуацію погіршують побоювання трейдерів щодо можливої девальвації гривні.

На думку аналітиків інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ», таке значне падіння українських фондових індексів в поточному році переплітається, перш за все, з борговою кризою в Європі, що пов'язано з експортною орієнтованістю української економіки. Крім того, аналітики відзначають ризики девальвації національної валюти. Ще свіжі спогади про фінансову кризу 2008 року, коли українські акції впали на близько 90%, також зіграли свою роль.

Дмитро Михальчук, аналітик ТОВ "Сіті Брок", вважає, що «панічні настрої продовжують охоплювати український ринок», однак в умовах невеликих обсягів торгів українськими акціями прямовисне падіння фондових індексів лише побічно пов'язане з масовим виходом інвесторів із активів. І все ж не варто заперечувати більш ніж негативного сентименту українських інвесторів, які, не замислюючись про рівні та порядок цін, продовжують продавати акції». За його словами, «українські інвестори змирилися з тим, що навіть після падінь, аналогічних 6 червня, істотних відскоків на ринку не буває. Однак, враховуючи в деякій мірі алогічність ринку, можна припустити, що відскік станеться тоді, коли більшість його не чекає».

Як відзначає Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, «проблеми українського фондового ринку далекі від проблем світового фондового ринку, незважаючи на їх загальне падіння. Негатив у тому, що істотно знизилися обсяги торгів на Українській біржі, а не в сповзанні вниз її індексу. Фактично на УБ зараз близько 80% всього торгового обігу припадає на операції з фондовими деривативами, при цьому акції купуються і продаються дуже погано. Головна причина стагнації - євроізоляція України і рейдерські атаки на бізнес. Важко сказати, що особливо негативно впливає - побоювання європейських інвесторів мати справу з українськими акціями або процвітаючий в нашій країні перерозподіл майна великих емітентів, але ж вартість компаній внаслідок розтягування майна істотно знижується. З точки зору економічної теорії, зараз дуже вдалий час купувати акції наших емітентів - ціни знаходяться «на дні». Навіть незначний сплеск активності на світовому ринку може призвести до істотного їх зростання. Але є небезпека, що, придбавши акції українських емітентів на перспективу, можна опинитися біля розбитого корита – емітент збанкрутує. Тобто, немає гарантій на майбутнє. Тому й не поспішають інвестори вкладати гроші в українські папери. Така модель розвитку вітчизняного фондового ринку не має майбутнього. А жаль, потенціал величезний».

Привид рецесії

Падіння фондового ринку продовжується на тлі погіршення економічної ситуації в країні. У квітні рівень промислового виробництва в Україні порівняно з попереднім місяцем - березнем - скоротився на 3,4%, що стало підставою для експертів побачити ознаки рецесії. У той же час, згідно з даними Держстату, споживчі ціни в країні в травні в порівнянні з квітнем знизилися на 0,3% - тобто, зафіксована дефляція.

«Низька інфляція або дефляція означає зниження попиту або перевиробництво. У нас перевиробництва немає. Це означає - зниження попиту», - пояснює міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко. За його словами, на сьогоднішній день Мінекономіки вивчає причини існуючих показників, вони можуть полягати в обмеженні доступу населення до кредитних ресурсів банків.

Міністр не виключає можливих коливань курсу гривні. «Але так, щоб курс весь час був 8,04, чи скільки там зараз, - так не буде, тому що євро коштувало 1,42 (долара - ред.), сьогодні - 1,23. А це одна з найбільших економік світу. Чому? Тому що криза в Греції триває, і попит на євро падає», - сказав Порошенко.

В НБУ запевняють, що курс гривні відповідає економічній ситуації в країні, а будь-які ризикові коливання будуть згладжені. У Нацбанку вважають, що приплив іноземної валюти під час проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу, а також в період парламентських виборів дозволить утримувати стабільність на валютному ринку. Між тим, на міжбанку другий місяць поспіль спостерігається зниження котирувань гривні щодо долара. На 6 червня вони склали 8,0620/8,0690 грн/дол.

Негативний зовнішній фон

Свою лепту в посилення ситуації на українському фондовому ринку внесло і погіршення ситуація в єврозоні, яка все ніяк не може вийти з боргової кризи. Грецію на місці «колапсового центрового» змінила Іспанія. Мадрид визнав, що «двері на фінансові ринки для нього зараз закриті».

Про важкий фінансовий стан у Євросоюзі говорить і той факт, що міжнародне рейтингове агентство Moody's на початку червня знизило рейтинг шести банків Німеччини та трьох банків Австрії.

Згідно зі статистичними даними, європейська економіка знижується максимально прискореними темпами за останні три роки. У зв'язку зі сформованою ситуацією, Німеччина пропонує взяти великі банки під особливий контроль. Питання розглянуть у кінці червня на європейському саміті.

Фінансист і мільярдер Джордж Сорос вважає, що у ЄС є "вікно в три місяці", аби врятувати єдину валюту. За цей час, на його думку, повинен відбутися ряд змін, які визначать долю євро. Фінансист впевнений, що європейські лідери не розуміють "природу нинішньої кризи", а тому вибирають невідповідні засоби для боротьби з нею. Вони сконцентрували свою увагу на розмірі боргів, але криза більше пов'язана з проблемами в банківській системі і питаннями конкуренції, вважає інвестор. Без проведення курсу, спрямованого на економічне зростання, уряди не зможуть продовжувати гасити борги, зазначає Дж.Сорос. За його словами, час для порятунку євро спливає.

Олена Бистрицька (УНІАН)