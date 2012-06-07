«Українська біржа» допустила до торгів акції Фондової біржі ПФТС

ПАТ "Українська біржа" допустила до торгів акції ПАТ "Фондова біржа ПФТС", повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як відзначили на біржі, акції ПФТС були включені до біржового списку ПАТ "Українська біржа" (категорія - позалістингові цінні папери) з 7 червня 2012 р.

Нагадаємо, на сьогодні ММВБ-РТС є власником 43% акцій "Української біржі", а також контрольного пакету акцій ПФТС.