Україна планує вивести на Чиказьку біржу кукурудзу, ячмінь і соняшникову олію

Україна планує до кінця року вивести на торги на Чиказькій біржі кукурудзу, ячмінь і соняшникову олію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк заявив сьогодні на засіданні ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

«До кінця року планується запустити новий ф'ючерс на кукурудзу, ячмінь і, що для нас важливо, на соняшникову олію», - сказав М.Присяжнюк.

Він також зазначив, що в 2013 році в Україні потрібно буде створити майданчик, інтегрований у світову біржову торгівлю.

Як повідомляв УНІАН, Чиказька фондова біржа з 6 червня ввела новий ф'ючерс - пшениця, FOB, Чорне море.

Розмір контракту становитиме 5 тис. бушелів (136 тонн), при цьому поставки здійснюватимуться в липні, вересні, грудні, березні та травні. Базовим активом є борошномельна пшениця, яка поставляється на умовах FOB до п'яти українських портів: Одеса, Іллічівськ, Севастополь, Южний і Миколаїв, а також до трьох російських і одного румунського порту.

Експерти позитивно оцінили цю новацію, зазначаючи, що це дозволить сформувати реальну ціну на українське зерно.

Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує виробництво зерна в Україні цього року в обсязі 47,2 млн тонн, із яких на експорт можна буде відправити 22-25 млн тонн зерна.

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