Індекс Української біржі знизився на 4,33%, індекс ПФТС - на 3,83%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 7 червня, знизився на 4,33% - до 828,57 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 138,767 млн грн, з них на фондовому ринку – 42,163 млн грн, на терміновому ринку – 96,604 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 7 червня знизився на 3,83% - до 346,21 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 330,221 млн грн.