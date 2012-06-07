Індекс Української біржі знизився на 4,33%, індекс ПФТС - на 3,83%
19:44, 07 червня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 7 червня, знизився на 4,33% - до 828,57 пункту, повідомили в прес-службі біржі.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 138,767 млн грн, з них на фондовому ринку – 42,163 млн грн, на терміновому ринку – 96,604 млн грн.
Індекс ПФТС за підсумками торгів 7 червня знизився на 3,83% - до 346,21 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 330,221 млн грн.
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