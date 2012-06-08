На українському фондовому ринку черговий обвал

На українському фондовому ринку сьогодні знову стався обвал.

Як повідомляє сайт "Української біржі", індекс UX станом на 11:57 обвалився на 6,12% - до 777,88 пункта.

Серед лідерів зниження - Алчевський меткомбінат (зниження на 12,84%), "Азовсталь" (-9,88%), Єнакієвський метзавод (-7,28%).

Індекс ПФТС станом на 12:09 знизився на 1,77% - до 340,08 пункта.

Водночас британський індекс FTSE 100 знизився на 1,00% - до 5393.05 пункта, німецький DAX - на 1,28%, до 6065,32 пункта, французький CAC-40 - на 1,44%, до 3026,94 пункта.

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